11:59 | 28.03.2019

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами по итогам января 2019 года. Об этом сообщает RT. Самые высокие зарплаты (около 80 тыс. рублей) зафиксированы в сфере добычи полезных ископаемых. На втором и третьем месте оказались финансовая (более 77 тыс. рублей) и страховая (более 66 тыс. рублей) деятельность. На четвёртом месте сфера информации и связи — 66,2 тысячи рублей. В топ-5 также вошли научная и техническая деятельность и область транспортировки и хранения.



Меньше всего в январе этого года зарабатывали работники гостиниц и предприятий общественного питания (27,2 тыс.), представители сферы сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (27,3 тыс.).