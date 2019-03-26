В Казахстане разбился вертолет Ми-8, погибли 13 военнослужащих

11:55 | 28.03.2019

В Кызылординской области Казахстана разбился военный вертолет Ми-8, сообщило Министерство обороны страны. Погибли 13 военнослужащих. В настоящее время минобороны Казахстана совместно с МВД страны выясняет причины крушения вертолета.



Как отмечается, вертолет выполнял перелет из Актау в Шымкент в рамках военных учений. Полет проходил в темное время и в сложных метеорологических условиях.