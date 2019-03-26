В Киевской области националисты забросали дом Медведчука петардами

11:50 | 28.03.2019

Радикалы из партии «Национальный корпус» забросали дом председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука фаейрами и петардами, передает gazeta.ru. Акция состоялась у частного дома Медведчука в Киевской области.



Националисты собрались у дома политика и стали выкрикивать различные лозунги, а также принялись обвинять его в связях с Россией. Прежде чем уйти, они зажгли петарды и фаейры и забросали дом Медведчука. «Мы приедем еще, другим составом, может сюда, может под другой дом», — уходя кричали участники акции.