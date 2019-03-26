Мексиканская авиакомпания Interjet готовится отказаться от российских SSJ100

11:46 | 28.03.2019

Мексиканская авиакомпания Interjet решила отказаться от российских самолетов Sukhoi Superjet 100 и вернуть их обратно производителю. Interjet, в парке которой находятся 22 российских самолета, уже остановила эксплуатацию 15 из них, сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на свой сервис, анализирующий полеты мирового флота.



Как напоминает «Эхо Москвы», в прошлом году стало известно, что у Interjet возникли проблемы с получением запчастей для самолетов Sukhoi Superjet 100 и авиакомпания пустила четыре лайнера этого типа на замену деталей.