Видеохостинг YouTube удалил новые ролики Леонида Парфёнова и Юрия Дудя

11:30 | 28.03.2019

Видеохостинг YouTube удалил свежие ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя. Сервис пояснил, что они программы нарушают условия его использования. Первым на это обратил внимание Telegram-канал «Жизнь Ютуб».



Программа «вДудь», героем которой стал телеведущий Таир Мамедов, вышла на канале журналиста 20 марта. Выпуск был посвящен эмиграции Мамедова из России. Новый выпуск проекта «Намедни» Парфенов опубликовал на своем канале Parfenon 18 марта. Видео посвящено событиям 1946 года, оно должно стать первым в цикле «1946–1951», напоминает lenta.ru.