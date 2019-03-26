Россия и мир
11:30 | 28.03.2019
Видеохостинг YouTube удалил новые ролики Леонида Парфёнова и Юрия Дудя
Программа «вДудь», героем которой стал телеведущий Таир Мамедов, вышла на канале журналиста 20 марта. Выпуск был посвящен эмиграции Мамедова из России. Новый выпуск проекта «Намедни» Парфенов опубликовал на своем канале Parfenon 18 марта. Видео посвящено событиям 1946 года, оно должно стать первым в цикле «1946–1951», напоминает lenta.ru.
© «Вечерние Ведомости»
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