В Москве задержан бывший губернатор Хабаровского края Ишаев

11:26 | 28.03.2019

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве. Это связано с делом о злоупотреблениях при лесозаготовках, сообщает источник Интерфакса. Факт задержания Ишаева подтвердил источник РБК в центральном аппарате МВД, отметив, что бывшего чиновника подозревают в мошенничестве. Дело расследуется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах).



С 1991 года Ишаев был губернатором Хабаровского края, в апреле 2009-го его назначили полпредом президента Медведева в ДФО. В мае 2012 года он возглавил вновь созданное Министерство по развитию Дальнего Востока. В конце августа 2013-го Ишаева освободили от всех постов, в том числе от должности министра, напоминает РИА «Новости».