Сирийское информационное агентство сообщило об ударе ВВС Израиля по Алеппо

11:20 | 28.03.2019

ВВС Израиля нанесли удар по сирийской территории к северо-востоку от Алеппо, выпустив несколько ракет по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар, об этом сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA. Как отмечается, в результате атаки в Алеппо пропало электричество. При этом агентство утверждает, что ПВО сирийской республики отразило воздушную атаку Израиля, сбив несколько ракет. По данным сирийского командования, ущерб нанесен только материальный. Однако израильские СМИ сообщают о гибели 10 человек и раненых.