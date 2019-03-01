По данным СМИ, в Венесуэлу прибыли российские специалисты по кибербезопасности

14:43 | 27.03.2019

В числе переброшенных в Венесуэлу российских военных есть специалисты по ведению боевых действий в киберпространстве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве США. По мнению источника агентства, прибывшие военные нужны для оказания поддержки сторонникам действующего президента Венесуэлы Мадуро, а также для слежки и охраны инфраструктуры правительства. Собеседник агентства также отметил, что специалисты прибыли в Каракас на двух самолетах.



Об этом же, в частности, ранее писало венесуэльское издание El Nacional. Оно утверждало, что в страну была переброшена группа из почти 100 российских военных под командованием генерал-полковника Василия Тонкошкурова, передает «Эхо Москвы».