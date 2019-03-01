Скончался знаменитый исполнитель роли графа Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили

14:37 | 27.03.2019

Известный советский актер, исполнитель роли графа Калиостро в фильме «Формула любви» Нодар Мгалоблишвили скончался в Грузии. Он ушел из жизни на 88-ом году после продолжительной болезни.



Как сообщает gazeta.ru, Нодар Мгалоблишвили играл в Тбилисском академическом театре имени Марджанишвили на протяжении более полувека, а широкой публике стал известен после исполнения роли графа Калиостро в фильме Марка Захрова «Формула любви».



Актер снимался как в фильмах грузинских киностудий, так и на «Мосфильме». Среди его работ — многосерийный фильм 1977 года «Берега», детектив «Огарева, 6». После распада СССР Мгалоблишвили продолжил сниматься в российском кино. В 2002 году он получил роль в сериале «Спецназ», в 2003-м снялся в продолжении — «Спецназ 2». В 2004 году снялся в роли Кощея в фильме «Чудеса в Решетове», передает РБК.