В США скончался «Мастер Йода» Пентагона военный аналитик Энди Маршалл

14:30 | 27.03.2019

Бывший руководитель управления общих оценок в составе Пентагона и военный аналитик Энди Маршалл, получивший прозвище Мастер Йода Министерства обороны США, скончался в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание Defense News со ссылкой на американского конгрессмена Марка Торнберри. Он назвал эксперта движущий силой принципиально новых технологий и человеком, сыгравшим важную роль в конкуренции великих держав.



Как напоминает РИА «Новости», Маршалл в течение 40 лет возглавлял Управление общих оценок (Office of Net Assessment), независимую организацию, входящую в состав министерства обороны США. Она была создана в 1973 году, когда страной управлял Ричард Никсон. В задачи организации, как отмечает издание, входит «определение возникающих и будущих угроз и возможностей для США». Как отмечает издание, китайские военные, предположительно, относились к Маршаллу как к значительному специалисту, обладающему стратегическим мышлением, и называли его Мастером Йода Пентагона. Маршалл ушел с поста в 2015 году, когда ему было 93 года, его место занял Джеймс Бейкер.