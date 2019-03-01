Вильнюсский окружной суд приговорил маршала Язова к 10 годам тюрьмы за события 1991 года

14:26 | 27.03.2019

Вильнюсский окружной суд признал в среду виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и бывшего офицера КГБ Михаила Головатова, передает «Интерфакс». Головатова приговорили к 12 годам тюрьмы, Язова — к десяти.



Литовская сторона считает, что по вине советских военнослужащих во время массовых беспорядков в Вильнюсе в январе 1991 года погибли 14 человек, а более 700 получили ранения. Из 65 фигурантов этого дела перед судом предстали лишь двое подозреваемых. Среди тех, кого обвиняли заочно, — Головатов, Язов, бывший глава Вильнюсского гарнизона Советской армии Владимир Усхопчик и бывший второй секретарь Компартии Литвовской ССР Владислав Швед, отмечает РБК.