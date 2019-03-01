Военные Индии успешно испытали противоспутниковое оружие

13:43 | 27.03.2019

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите. Об этом объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди, передает Reuters. Моди заявил, что страна «вошла в число великих космических держав».



«Ракета A-SAT придаст новую силу космической программе Индии. Я заверяю международное сообщество, что наши возможности не будут использованы против кого-либо, а являются оборонной инициативой Индии в целях обеспечения её безопасности», — сказал он в обращении к нации.



Индия стала четвертой страной, которая провела испытание противоспутникового оружия, — после США, России и Китая. Дели развивает свою космическую программу с 1947 года, отмечает РБК.