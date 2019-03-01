Во Флориде в результате взрыва на электростанции более 33 тыс. жителей остались без света

13:35 | 27.03.2019

Во вторник, 26 марта, взрыв на электростанции округе Броуард (штат Флорида, США) привел к тому, что более 33 тысяч потребителей остались без электричества. Такие данные сообщает местное издание Miami Herald.



По предварительным данным, перед взрывом на станции, принадлежащей компании Florida Power & Light, был пожар. На месте инцидента работают сотрудники чрезвычайных служб. В местном отделении полиции сообщили, что пожар начался после удара молнии, сообщает life.ru.