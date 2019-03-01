«Аэрофлот» признан авиакомпанией с самым молодым парком самолетов в мире

13:26 | 27.03.2019

Компания «Аэрофлот» стала первой в рейтинге авиаперевозчиков с самым молодым парком лайнеров по версии издания Aviation+Mag. По подсчетам журнала, средний возраста воздушных судов в парке «Аэрофлота» составляет всего 4,3 года, что значительно выше аналогичного показателя конкурентов. Так, средний возраст самолетов China Eastern Airlines, занявшей второе место рейтинга, составляет 5,9 года. Третье место заняла авиакомпания Qatar Airways со средним возрастом самолета в шесть лет.



Как напоминает gazeta.ru, в группу «Аэрофлот», помимо одноименной авиакомпании, входят также «Россия», «Аврора» и «Победа». Пассажиропоток группы в 2018 году составил 55,7 млн пассажиров. На 1 марта воздушный парк авиакомпании «Аэрофлот» составлял 253 самолёта. Большую часть составляют самолеты семейства Airbus А320, Airbus А330 и российский Sukhoi SuperJet 100.