В результате взрыва на западе Стокгольма пострадали несколько человек

13:18 | 27.03.2019

На западе Стокгольма в ночь на 27 марта произошел взрыв, в результате которого пострадали несколько человек. Об этом сообщает газета Aftonbladet со ссылкой на полицию. В результате взрыва были повреждены фасады расположенных неподалеку зданий, в том числе отеля, и несколько стоящих вблизи автомобилей. Как сообщили в полиции, причины взрыва неизвестны.