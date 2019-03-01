Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания для лидеров ОПГ

13:15 | 27.03.2019

Совет Федерации одобрил принятый Государственной думой закон об ужесточении наказания за создание организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом сообщает РИА «Новости».



Теперь они могут лишиться свободы на срок от 12 до 20 лет и получить штраф в размере 5 миллионов рублей. На столько же лет человек может лишиться свободы за участие в воровской сходке, правда, штраф за это составит максимум 1 миллион рублей, передает RT.



Отмечается, что закон исключает возможность условного осуждения. Вместе с тем человек, ранее состоявший в ОПГ, но покинувший его или сотрудничающий с полицией, от уголовной ответственности освобождается.