Россия заключила контракты на поставки за рубеж 100 самолетов Як-130

13:10 | 27.03.2019

Россия заключила контракты на поставку около 100 самолётов Як-130, сообщил во время выставки на малайзийском острове Лангкави представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан. «Як-130 пользуется большой популярностью за рубежом. На сегодня законтрактовано порядка 100 самолетов Як-130», — сказал он в ходе официальной презентации самолета на LIMA-2019.



Рубан добавил, что всего в мире эксплуатируются более 160 подобных машин. Сейчас российские воздушные суда уже поставляются в Бангладеш, Мьянму и Лаос, передает iz.ru.