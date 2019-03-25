Росстат назвал регионы РФ с наиболее высоким уровнем занятости населения

15:47 | 26.03.2019

Чукотский автономный округ стал регионом с наиболее высоким уровнем занятости населения, там трудоустроены 77,2% жителей в возрасте от 15 до 72 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата. Далее следует Ямало-Ненецкий (75,6%) автономный округ, Москва (74,6%), Санкт-Петербург (73,7%) и Магаданская область (73%).



«Аутсайдерами» стали Курганская область (55%), Дагестан (54,7%), Ингушетия (54%), Карачаево-Черкесия (50%) и Республика Тыва (49,4%).