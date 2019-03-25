Власти Мексики потребовали от короля Испании извинений за уничтожение индейцев

15:40 | 26.03.2019

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил письмо королю Испании Фелипе VI с требованием принести извинения коренным народам Америки за убийства, совершенные во время завоевания континента, передает РИА «Новости».



Президент Мексики считает, что принесение извинений за преступления и притеснения, которые были совершены против коренных народов Америки в ту эпоху, является единственной возможной формой для достижения полного примирения между народами.



В правительстве Испании выразили сожаление по поводу послания, так как считают, что «прибытие испанцев на нынешние мексиканские земли не может быть оценено в свете современных соображений», сообщает iz.ru.