Сборной Украине может быть засчитано техническое поражение в матчах с Португалией и Люксембургом

15:30 | 26.03.2019

Сборная Украины может лишиться очков, набранных в первых двух матчах отбора чемпионата Европы-2020 против Португалии (1:1) и Люксембурга (2:1). По информации Maisfutebol, Федерация футбола Украины нарушила правила при натурализации нападающего Жуниора Мораеса, который получил в марте украинский паспорт.



Форвард имеет право представлять Украину только после беспрерывного проживания в стране на протяжении пяти лет. Однако в 2017 году бразилец отъезжал в Китай. Таким образом, он прожил на Украине четыре года и восемь месяцев.



По информации издания Maisfutebol, если футбольные власти решат применить максимально строгое наказание, то сборной Украины будут присуждены технические поражения в матчах квалификации чемпионата Европы—2020 с Португалией и Люксембургом, в которых Мораес принял участие.