МВД РФ рассматривает вопрос лишения наркозависимых права управлять автомобилями

15:19 | 26.03.2019

Замминистра внутренних дел России Игорь Зубов заявил, что МВД рассматривает вопрос лишения наркозависимых права управлять автомобилями и работать на опасных производствах, передает russian.rt.com. По его словам, такой опыт ограничения прав наркозависимых существует «во многих государствах». В министерстве запросили в 46 странах информацию о решении этого вопроса, и после ее изучения будет рассматриваться возможность применении в России такого опыта.