Росгвардия сформировала специальную бригаду для охраны Крымского моста

14:58 | 26.03.2019

Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду в Керчи для охраны Крымского моста, рассказал в интервью РИА Новости директор ведомства Золотов. По его словам, для бригады доступен широкий арсенал средств, который сможет защитить стратегически важный объект от атак как с суши, так и с воды.



Как напоминает РБК, Золотов впервые анонсировал появление бригады еще во время строительства моста в 2017 году.