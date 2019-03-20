Сборная России проиграла команде Бельгии в стартовом матче отборочного турнира к Евро-2020

10:09 | 22.03.2019

Сборная России уступила команде Бельгии в стартовом матче отборочного турнира к Евро-2020. Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе победителей отметились Юри Тилеманс (15-я минута) и Эден Азар (45-я минута, пенальти, 88-я минута). Автором единственного гола сборной России стал Денис Черышев (16-я минута), передает MK.ru.



В воскресенье подопечные Черчесова проведут второй матч отбора на Евро-2020. Команда в гостях сыграет со сборной Казахстана, которая в четверг разгромила Шотландию со счетом 3:0.