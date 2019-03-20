МВД сократило перечень опасных пород собак в пять раз

10:06 | 22.03.2019

Разработанный МВД список пород потенциально опасных пород собак после обсуждения в Госдуме сократили в пять раз. Из 69 изначальных пунктов в перечне осталось 13. Выгул таких животных без намордника и поводка планируют запретить.



В числе опасных пород оставлены акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кута, алапахский чистокровный бульдог, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособы, гуль доги, питбульмастифы и северокавказские собаки, передает russian.rt.com.



Изначальный реестр опасных пород был обнародован полицейским ведомством двумя неделями ранее. Среди них были доберман-пинчер, кавказская овчарка, московская сторожевая, немецкая овчарка, немецкий дог, стаффордширский бультерьер, ризеншнауцер, ротвейлер, черный терьер, шарпей и другие. В этот список были включены также гибриды и метисы всех указанных в нем пород.