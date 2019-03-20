ЕС готов предоставить Великобритании отсрочку по Brexit до 22 мая

10:01 | 22.03.2019

Евросоюз готов предоставить Великобритании отсрочку по Brexit до 22 мая, если договор о «разводе» будет одобрен британским парламентом на следующей неделе, в противном случае отсрочка продлится только до 12 апреля, говорится в итоговом заключении саммита лидеров 27 стран ЕС по вопросу Brexit, передает РИА «Новости».



Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже заявила, что британскому парламенту необходимо согласовать сделку с Евросоюзом на следующей неделе, передает Reuters.