Авиакомпания Garuda Indonesia отменила заказ на покупку 49 самолетов Boeing 737 Max

09:57 | 22.03.2019

Garuda Indonesia аннулировала свой заказ на приобретение 49 лайнеров Boeing 737 Max. Представитель перевозчика заявил, что клиенты компании утратили доверие и не хотят летать на данном типе воздушного судна, передает rg.ru. Это первый случай, когда авиакомпания расторгает договор с Boeing на лайнеры 737 MAX 8.



Как напоминает Прайм, 10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восемь членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Погибли все, кто находился на борту. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев: 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.