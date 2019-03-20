Власти Амстердама со следующего года запретят экскурсии по кварталу красных фонарей

09:37 | 22.03.2019

Власти Амстердама хотят со следующего года приостановить экскурсии по кварталу Красных фонарей. Об этом сообщил портал NOS. Подобные меры, как полагают в городском муниципалитете, позволят разгрузить центр и избавят его от суеты. Кроме того, как отметил представитель местных властей, «сейчас уже не время рассматривать секс-работников как туристическую достопримечательность».



Кроме того, как сообщает портал Dutchnews, под запрет попадут экскурсии по городским пабам и барам. По статистике, центр города посещает в среднем около 1 тысячи туристических групп в неделю. На вечернее время приходится пик экскурсий — до 28 в день.