Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины

09:31 | 22.03.2019

Россия будет поставлять газ в Венгрию в 2020 году, даже если Москва и Киев не достигнут договоренностей о газовом транзите в Евросоюз. Об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Питер Шиярто после переговоров с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, сообщается на сайте венгерского МИДа. Шиярто отметил, что сейчас в газохранилищах находятся 6,3 млрд куб. м голубого топлива, и Венгрия продолжит закупать часть газа через Австрию.



Как напоминает iz.ru, нынешний контракт по транзиту газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в конце 2019 года. При этом стороны до сих пор не пришли к договоренностям по новому соглашению.