Ведущий программы «Место встречи» Норкин выгнал из студии политолога из Украины

09:29 | 22.03.2019

Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин выгнал из эфира украинского политолога Павла Жовниренко. Как отмечается, при обсуждении одного из интервью главы МВД Украины Авакова в студии возник конфликт. Жовниренко вспылил и начал разговаривать на повышенных тонах. Между украинским политологом и Норкиным завязался небольшой диалог, в ходе которого ведущий потребовал, чтобы Жовниренко ушел, передает gazeta.ru.



«Я ухожу, но я вернусь. Больше меня не приглашайте», — заявил политолог и пошел в сторону выхода. По пути он сказал: «Россия будет свободна» и «Россия воспрянет ото сна».