Глава «Росгеологии» Роман Панов отправлен в отставку

09:21 | 22.03.2019

Полномочия Романа Панова в должности гендиректора «Росгеологии» прекращены досрочно. Он занял этот пост в 2013 году. Врио гендиректора назначен Сергей Сучков, до этого — первый зам Панова, передает РБК.



Напомним, в феврале вице-премьер Алексей Гордеев, куратор природопользования в правительстве, поручил Министерству природы провести в «Росгеологии» комплексную внеплановую проверку. За несколько дней до этого глава Минприроды Дмитрий Кобылкин уволил первого замруководителя компании Руслана Горринга, причиной стало появление в интернете «возмутительного видео» с его участием и скандал вокруг этой ситуации.



В ролике Горринг активно использует нецензурную речь и угрожает расправой другим пользователям. Он также упоминает об интимных связях, предположительно, с сотрудницами компании и об увольнении своей подчиненной якобы за то, что она заказала ему билет не первого, а бизнес-класса, напоминает РИА «Новости». Занимавшему на тот момент пост главы холдинга Панову был объявлен выговор.