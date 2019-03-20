Трамп заявил, что для США должны признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами

09:13 | 22.03.2019

Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, передает РИА «Новости». «Спустя 52 года для Соединенных Штатов пришло время полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые имеют критическую, стратегическую важность и важность в сфере безопасности для государства Израиля и региональной стабильности», - написал Трамп в четверг в своем твиттере.



Напомним, Голанские высоты являются спорной территорией на Ближнем Востоке, основную часть которой контролирует Израиль, восточную – Сирия. Обе страны считают Голанские высоты своими.