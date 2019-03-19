В Москве простились с певицей Юлией Началовой

16:56 | 21.03.2019

Церемония прощания с Юлией Началовой прошла на Троекуровском кладбище в Траурном зале. Проводить певицу в последний путь пришли сотни поклонников, а также её родные и друзья. Проститься с певицей также приехали многие знаменитости, среди них — Бари Алибасов, Лариса Долина, актриса Анастасия Макеева, пародист Александр Песков и Филипп Киркоров.



Как напоминает НТВ, Юлия Началова была экстренно доставлена в одну из больниц Москвы в тяжелом состоянии 8 марта. После введения в искусственную кому и подключения к аппарату вентиляции легких певица скончалась. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.