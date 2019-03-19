Россия и мир
16:56 | 21.03.2019
В Москве простились с певицей Юлией Началовой
Как напоминает НТВ, Юлия Началова была экстренно доставлена в одну из больниц Москвы в тяжелом состоянии 8 марта. После введения в искусственную кому и подключения к аппарату вентиляции легких певица скончалась. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
© «Вечерние Ведомости»
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