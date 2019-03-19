Сборная России по футболу сыграет с командой Бельгии в красной форме

16:51 | 21.03.2019

Сегодня сборная России стартует в квалификации Евро-2020 гостевым матчем с командой Бельгии. Россияне, несмотря на выезд, сыграют в домашней, красной форме, передает sports.ru. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.



Сборная России в отборочном турнире Евро-2020 выступает в группе I. Соперниками подопечных Станислава Черчесова помимо Бельгии и Казахстана станут Шотландия, Кипр и Сан-Марино.