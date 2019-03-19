16:45 | 21.03.2019

Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку на прежнем уровне — в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых. Об этом говорится в заявлении Комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC).



В ФРС также не ожидают повышения процентных ставок в 2019 году и планируют поднять стоимость кредитования в 2020 году всего один раз. В декабре предполагалось, что в 2019 году повышений будет два, в 2020 году — одно, передает РБК.