В Бирмингеме неизвестные кувалдами разбили стекла в окнах четырех мечетей

16:36 | 21.03.2019

Полиция Великобритании проводит расследование в связи с тем, что в ночь на четверг в Бирмингеме произошло четыре нападения на мечети, сообщает полиция графства Уэст-Мидлендс.



Как сообщает Sky News, неизвестные кувалдами разбивали стёкла в окнах мечетей. Полиция выясняет мотивы злоумышленников.