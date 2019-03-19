Минобороны РФ подняло в воздух два Су-27 из-за бомбардировщика B-52 ВВС США

16:32 | 21.03.2019

Стратегический бомбардировщик США B-52 совершал полет над Балтийским морем, Минобороны России из-за этого подняло в воздух два истребителя Су-27, сообщили в Минобороны. После того как самолёт ВВС США изменил траекторию и направился в сторону от границы РФ, Су-27 вернулись на аэродром базирования. В какой именно день истребители были подняты в воздух, в сообщении не говорится.