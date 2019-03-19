Депутаты Госдумы приняли закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума

16:23 | 21.03.2019

Госдума приняла правительственный закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума, передает РИА «Новости». Согласно документу, теперь будет сначала устанавливаться социальная доплата в размере, который необходим для доведения материального обеспечения пенсионера до прожиточного минимума в регионе, а затем будет производиться индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат. Таким образом, получателю социальной доплаты к пенсии выплата сумм индексации всегда будет обеспечена сверх ПМП.