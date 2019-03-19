ЦИК отказался передать Грудинину мандат депутата Госдумы РФ

16:19 | 21.03.2019

Центральная избирательная комиссия отказала в передаче вакантного мандата депутата Госдумы экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину, передает РИА Новости. По словам члена ЦИК, вопреки желанию КПРФ мандат достанется члену Заксобрания Красноярского края Петру Медведеву.



Причиной отказа стали сведения о наличии у Грудинина заграничных счетов. Это первый случай, когда ЦИК принял такое решение, ранее процедура передачи мандата считалась чисто технической.



Напомним, Грудинин должен был получить депутатский мандат умершего лауреата Нобелевской премии Жореса Алфёрова.