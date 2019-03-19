Россия и мир
12:46 | 21.03.2019
Власти Новой Зеландии ввели запрет на полуавтоматическое боевое оружие
Новозеландский премьер-министра Джасинда Ардерн выразила уверенность, что «подавляющее большинство» жителей Новой Зеландии, которые законно владеют таким оружием, «поймет» данный запрет. Также премьер подчеркнула, что ограничения введены из соображений «национальной безопасности».
Как напоминает «Интерфакс», 15 марта в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба. По последним данным, в результате нападения погибли 50 человек, более 40 человек получили ранения.
© «Вечерние Ведомости»
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