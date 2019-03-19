12:46 | 21.03.2019

Власти Новой Зеландии ввели запрет на полуавтоматическое боевое оружие и штурмовые винтовки на территории страны, сообщается на сайте правительства. Всем владельцам такого оружия, не обладающим особой лицензией, предлагается добровольно сдать его.



Новозеландский премьер-министра Джасинда Ардерн выразила уверенность, что «подавляющее большинство» жителей Новой Зеландии, которые законно владеют таким оружием, «поймет» данный запрет. Также премьер подчеркнула, что ограничения введены из соображений «национальной безопасности».



Как напоминает «Интерфакс», 15 марта в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба. По последним данным, в результате нападения погибли 50 человек, более 40 человек получили ранения.