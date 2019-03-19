Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подала в отставку

12:29 | 21.03.2019

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун объявила об отставке. Об этом она сообщила в ходе брифинга, передает «РИА Новости». Она отметила, что в следующих выборах участвовать не будет. «Я без малого семь лет проработала на посту. Обновление в высших эшелонах власти необходимо», — сказала Ковтун журналистам.



На этой неделе Путин уже принял отставки трех губернаторов: Челябинской области Дубровского, главы Республики Алтай Бердникова и главы Калмыкии Орлова, напоминает «Интерфакс».