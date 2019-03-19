Российские фигуристы Тарасова и Морозов заняли второе место на ЧМ по фигурному катанию

12:25 | 21.03.2019

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призёрами чемпионата мира в японской Сайтаме. В сумме они набрали 228,47 балла. Чемпионами мира стали китайские спортсмены Суй Вэньцзин и Хань Цун, которые побили два мировых рекорда — по количеству баллов в произвольной программе (155,60) и по сумме баллов (234,84), передает regnum.ru.



Бронза чемпионата мира, как и серебро, досталась российским фигуристам: по сумме двух программ Наталья Забияко и Александр Энберт набрали 217,98 балла.