Росстат назвал самые «ленивые» регионы РФ

12:21 | 21.03.2019

Меньше всего работают жители Республики Алтай. Об этом RT рассказали в Федеральной службе государственной статистики. В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа. На втором месте среди самых «ленивых» регионов находится Карелия (33,4), а замыкает тройку лидеров Республика Коми (34,1).



Жители Севастополя работают больше всего — в среднем около 39 часов в неделю. Также продолжительная рабочая неделя наблюдается в Калмыкии (38,8), Воронежской области (38,8) и Еврейской автономной области (38,8).



В среднем, граждане России работают 37 часов в неделю. Росстат уточнил, что российские мужчины работают на три часа дольше женщин.