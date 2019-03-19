В Польше объяснили отказ пригласить РФ на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны

12:09 | 21.03.2019

Власти Польши объяснили, что не прозвали представителей России на мероприятия по поводу 80-летия начала Второй мировой войны из-за нарушения международного права в 1939 году. Об этом представитель польского президента Кшиштоф Щерский заявил агентству PAP. «Мы ссылаемся на историческую логику МИД России в контексте сентября 1939 года как на проблематичную», — отметил Щерский.



Как он заявил, 80-я годовщина начала Второй Мировой войны будет отмечаться в республике в формате встречи сегодняшних «союзников» Варшавы из числа стран Евросоюза и членов НАТО. «Мероприятия пройдут в кругу государств, с которыми Польша работает на благо мира, основанного на соблюдении международного права и уважения суверенитета государств», — сообщил Щерский.



Напомним, первого сентября 1939 года началась Вторая мировая война, когда Германия напала на Польшу. 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска. После этого часть ее территории отошла Третьему рейху, а другая часть — Советскому союзу.