Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США

11:56 | 21.03.2019

Украинский генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию. Об этом глава надзорного ведомства сообщил в интервью телеканалу Hill. «Я ответил, что это неприемлемо: никто в этой стране, будь то наш президент или наш парламент, не остановит меня от судебных действий в случае совершения преступления», — заявил Луценко.



В Госдепартаменте журналистам заявили, что эти обвинения являются «откровенной ложью». Там также отметили, что США не оказывают поддержки украинской Генпрокуратуре, хотя ранее, с 2014 года, предпринимали попытки поддержать фундаментальные реформы в местной системе правосудия, передает MK.ru.