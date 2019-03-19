По заявлению главы «Роскосмоса» Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете

11:46 | 21.03.2019

Глава «Роскосмоса» Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. В свою очередь, источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что возбуждено уголовное дело.



По некоторым данным, поводом послужили публикации интернет-изданий, которые «выражают негативную оценку деятельности» Рогозина на посту руководителя госкорпорации.