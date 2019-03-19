По данным СМИ, владелец космодрома «Морской старт» отменил заказ на ракеты «Зенит»

11:42 | 21.03.2019

Российская S7 Space, дочерняя компания S7 (владеет плавучим космодромом «Морской старт») намерена расторгнуть контракт на производство ракет-носителей «Зенит» на украинском предприятии «Южмаш», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.



«Руководство S7 Space проинформировало украинское производственное объединение «Южмаш» о приостановке и планируемом в дальнейшем расторжении контракта», — заявил один из собеседников агентства. Второй источник в свою очередь уточнил, что производство будет заморожено на текущем уровне изготовления ракет в апреле.



Как напоминает «Ведомости», контракт на производство 12 комплектов ступеней ракеты-носителя «Зенит» был заключен между «Южмашем» и S7 Sea Launch Limited в апреле 2017 г. S7 Space профинансировали их производство на $24 млн.