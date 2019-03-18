Депутаты парламента Казахстана одобрили переименование Астаны в Нурсултан

16:11 | 20.03.2019

Депутаты парламента Казахстана приняли во втором, окончательном чтении поправки в основной закон страны о переименовании столицы государства Астаны в Нурсултан в честь первого президента, передает iz.ru. «Принято историческое решение», — сказал спикер мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин.



Как напоминает «Эхо Москвы», переименовать Астану в город Нурсултан предложил новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он заявил об этом сразу после того, как официально принял присягу и вступил в должность главы республики. Токаев также предложил воздвигнуть Назарбаеву памятник, назвать в его честь все центральные улицы во всех городах и наградил первого президента орденом «Народный герой» – высшей государственной наградой.