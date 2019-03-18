Сергей Шнуров объявил о последнем турне группы «Ленинград»

16:05 | 20.03.2019

Лидер российского музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров в своём аккаунте в социальной сети Instagram сообщил, что предстоящее турне группы, вероятно, станет последним. «Между сложными вещами, / Я скажу как не юнец, / Этот тур будет прощальным, / Вот и сказочке конец», — написал музыкант.



Первый концерт заключительного тура «Ленинграда» пройдет в Калининграде, в Москве коллектив выступит 14 июня.



Группа «Ленинград» была основана в 1997 году в Санкт-Петербурге. Лидером и автором большинства ее композиций стал Сергей Шнуров, напоминает РИА «Новости».