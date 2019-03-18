Китайские ученые назвали способ предотвратить преждевременную смерть

16:02 | 20.03.2019

Ученые из Шаньдунского политехнического университета (Китай) заявили, что короткие прогулки один или два раза в неделю снижают риск смерти от сердечного приступа, рака или инсульта, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.



Группа специалистов под руководством Бо Си проанализировала данные о физической активности почти 90 тысяч человек, информация о которой собиралась на протяжении десяти лет, с 1997 по 2008 год. При этом учитывался тип нагрузок, а также их продолжительность. Результаты продемонстрировали, что у людей, которые совершали прогулки или работали в саду от 10 минут до одного часа каждую неделю, снижался риск преждевременной смерти на 18 процентов, передает lenta.ru.