Японская компания «Такеда» перестанет поставлять в РФ несколько жизненно важных лекарств

15:57 | 20.03.2019

Японская компания «Такеда» сообщила, что с апреля прекращает поставки в нашу страну трех лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших. Один из препаратов - атенолол, часто назначаемый для снижения артериального давления и лечения аритмии, передает rg.ru. Всего в 2018 году российские пациенты купили 2,9 млн упаковок атенолола, 1,6 млн из которых были производства Takeda.



Причины ухода с рынка — «глобальный пересмотр продуктового портфеля компании, а также необходимость переоснащения производства для выпуска других лекарственных препаратов», передает РБК.



Кроме того, антидепрессант амитриптилин от японской компании занимал более 40 процентов рынка, а противопротозойное средство метронидазол — менее двух процентов.